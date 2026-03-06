Casadei complica il finale del Napoli: si riapre la partita del Maradona, Torino sull'1-2
Finale di sofferenza per il Napoli, che ha appena subito il gol dell'1-2 da Cesare Casadei al Maradona. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Lazaro, Che Adams la prolunga verso il centro per il colpo di testa vincente della mezzala granata, già al quarto centro in campionato. Al minuto 87 si riaccendono così inaspettatamente le speranze di rimonta dei granata.
