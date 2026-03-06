TMW Dybala, l'ennesimo stop, il contratto in scadenza e il Boca Juniors: avventura a Roma al capolinea

Ancora uno stop per Paulo Dybala. L'ennesima tegola per l'argentino e per la Roma, all'inizio del rush finale in Serie A che vale la qualificazione alla prossima Champions League e a pochi giorni dal ritorno in campo anche in Europa League, con gli ottavi di finale contro il Bologna che andranno in scena la prossima settimana, l'andata, e quella successiva, il ritorno. La Joya non ci sarà e Gasperini dovrà fare a meno di lui per almeno 5 settimane, sperando poi di poterci contare per le ultime gare di questa stagione.

Contratto in scadenza, rinnovo difficile.

In tutto questo non può essere tralasciato il fatto che il prossimo 30 giugno scadrà il contratto tra lo stesso Dybala e la Roma. La società giallorossa sta valutando da tempo il da farsi e le sensazioni ci dicono che verosimilmente l'avventura dell'argentino nella Capitale possa essere arrivata al capolinea. Difficile, se non quasi impossibile, che il club giallorosso decida di andare avanti con Dybala anche nella prossima stagione e tutto lascia pensare a un addio, con la Joya che avrebbe anche, come noto, già pronta la prossima maglia da indossare.

Il Boca Juniors sullo sfondo.

Non è infatti certo un mistero che il Boca Juniors voglia riportare Dybala in patria e, a oggi, la soluzione che vedrebbe l'argentino vestire la maglia gialloblù è quella più probabile. Ancora poche settimane e le riserve verranno sciolte, con la Joya che dopo tanti anni trascorsi in Italia sembra essere davvero a un passo dall'addio al nostro Paese.