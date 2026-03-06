Focus TMW Serie B, la classifica del ritorno: Monza e Venezia in fuga, è già duello per la A

Sessanta punti a testa, diciotto vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte ciascuna. La Serie B 2025-2026 ha il suo duello in cima, e a distanza di ventotto giornate il verdetto è ancora tutto da scrivere. Venezia e Monza sono appaiate in classifica generale con identico bottino, separate soltanto dalla differenza reti: +33 per i lagunari (58 gol fatti, 25 subiti), +23 per i brianzoli (44 reti all'attivo, appena 21 al passivo).

Ma è la classifica del girone di ritorno a regalare i dettagli più interessanti. Da quando è scattata la seconda metà della stagione, il Monza è la squadra più in forma di tutta la Serie B: 23 punti in 9 gare, con sette vittorie, due pareggi e zero sconfitte, una solidità difensiva impressionante con soli 6 gol subiti. I brianzoli non perdono da quando è iniziato il girone di ritorno, e questo dato da solo dice tutto sullo stato di forma della squadra.

Il Venezia risponde con 22 punti nel ritorno, una sconfitta in più rispetto al Monza, ma con il saldo reti migliore dell'intera categoria in questa seconda fase: 24 reti segnate, +14. I lagunari hanno il miglior attacco del campionato e stanno dimostrando una continuità offensiva raramente vista in cadetteria.

Il duello per la promozione diretta è tutto qui, e si deciderà probabilmente nello scontro diretto del 21 marzo. Con dieci giornate ancora da giocare, nulla è ancora scritto.