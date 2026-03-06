Napoli a +8 dal 5° posto ed a -1 dal Milan: la classifica aggiornata della Serie A
Una serata finalmente serena per il Napoli di Antonio Conte, pur se con l'ennesimo stop per infortunio (di Vergara): 2-1 al Torino, con i rientri di De Bruyne e Anguissa ad impreziosire la vittoria. Gli azzurri con questo successo si portano a quota 56 punti in classifica, a -1 dal secondo posto occupato dal Milan, ma soprattutto al momento a +8 dal quinto posto del Como.
Per contro il Torino trova la prima sconfitta con il nuovo allenatore Roberto D'Aversa, restando così a quota 30 punti e dunque ancora in pericolo nella lotta salvezza.
La classifica di Serie A aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.