Foggia all'ottavo ko consecutivo. Pazienza: "Situazione sportivamente dramamtica"

Sono arrivate tre sconfitte su tre per Michele Pazienza da quando si è seduto sulla panchina del Foggia. E la missione di salvare i Satanelli dalla retrocessione in Serie D si fa sempre più complicata. Tanto che la gara di domenica contro il Potenza ha tanto il sapore dell'ultima spiaggia. Considerando soprattutto il fatto che i rossoneri arrivano da otto sconfitte consecutive, nove nelle ultime dieci giornate di Serie C.

"Credo che siamo arrivati al tiro sia nel primo che nel secondo tempo - spiega pazienza dopo il ko contro il Team Altamura (fonte FoggiaCalcioMania -. C’è stata una situazione che è stata valutata in modo errato. Loro hanno vinto. Non posso tornare a lavorare sulle cose passate, non abbiamo tempo. Sta diventando un modo per attribuire responsabilità o per giustificare i risultati. L’Altamura non ha creato particolari situazioni di gioco. Noi siamo stati più bravi in altre partite rispetto a questa contro l’Altamura. Di fronte avevamo comunque una squadra organizzata, con un buon campionato alle spalle.

In entrambi i tempi c’è stata quella situazione che poteva portare la squadra alla vittoria. Ho cercato di conoscere meglio Borbei. Perucchini sarà il nostro punto fermo. Oggi siamo in una situazione drammatica, calcisticamente parlando, e dobbiamo restare uniti. Dobbiamo parlare il meno possibile e dare ancora qualcosa in più per venire fuori da questa situazione”.