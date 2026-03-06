TMW Roma, Dybala lascia Villa Stuart dopo l'operazione al ginocchio: niente stampelle per la Joya

Paulo Dybala ha appena lasciato Villa Stuart. Dopo essersi sottoposto all'intervento al ginocchio del professor Mariani, il talento argentino in serata ha salutato la struttura senza rilasciare dichiarazioni. La Joya, come si nota dalle immagini realizzate dall'inviato di TMW, non ha dovuto utilizzare stampelle. Adesso dovrà affrontare un percorso riabilitativo di circa 5 settimane, con il rientro in campo che sarà dunque previsto per la metà di aprile, a poche settimane dalla fine della stagione.

"L’intervento è stato deciso ieri, dopo un consulto con il dottor Petrucci (coordinatore sanitario della Roma, ndr). La prima diagnosi è stata una lesione meniscale: a questo, però, non si associavano chiari segni dopo la risonanza magnetica. Per cui c’è stato un attimo di dubbio e ieri abbiamo deciso con il dottor Petrucci di fare un’artroscopia diagnostica e poi chirurgica", le parole del Dottor Mariani a Sky Sport.

E sui tempi di recupero ha aggiunto: "Quello che abbiamo trovato è stata una rottura longitudinale completa del menisco esterno, la chiamiamo a manico di seppia. Era quella che dava la sensazione al giocatore che qualcosa si muovesse. I tempi di recupero, intesi come fuoriuscita da area ortopedica, sono di 45 giorni: poi i tempi del rientro in campo sarà deciso dallo staff della Roma, e infine dal mister".