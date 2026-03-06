Conte ritrova De Bruyne e Anguissa sulla panchina del Napoli: in due hanno saltato 52 partite

Buone notizie per il Napoli in vista della sfida di questa sera contro il Torino. In panchina, pronti eventualmente a dare una mano a gara in corso, ci saranno anche Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, due rientri preziosi dopo i rispettivi infortuni. Non partono titolari, ma la loro presenza tra le alternative rappresenta comunque un segnale positivo per mister Conte, che ritrova finalmente due giocatori di qualità, esperienza e leadership internazionale.

Kevin De Bruyne torna tra i disponibili mettendosi alle spalle il lungo stop causato da un infortunio al bicipite femorale rimediato il 25 ottobre nella sfida contro l’Inter, ultima gara giocata dal centrocampista belga. Da quel momento sono passati 129 giorni, con 28 partite saltate. Prima dell’infortunio De Bruyne aveva comunque lasciato il segno: 11 presenze stagionali, 4 gol e 2 assist in 760 minuti giocati, numeri che raccontano il suo ruolo subito decisivo nella fase offensiva della squadra partenopea.

Situazione simile anche per Frank Anguissa, che non scende in campo dal 9 novembre, nella gara contro il Bologna. Il centrocampista camerunese ha vissuto mesi complicati: prima un problema alla coscia tra il 12 novembre e il 27 gennaio, con 77 giorni di stop e 17 partite saltate, poi nuovi guai alla schiena tra il 27 gennaio e il 4 marzo, che gli hanno fatto perdere altre 7 gare. Nonostante gli infortuni, Anguissa ha comunque collezionato 15 presenze con 4 gol e 2 assist in 1273 minuti giocati finora in stagione.