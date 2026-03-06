Live TMW L'Italia guarda alla Danimarca. Giugliano: "Iniziato un nuovo percorso. Convinte della nostra forza"

Domani alle 18:15 le Azzurre scenderanno in campo a Vicenza per sfidare la Danimarca nella seconda gara di qualificazione al Mondiali del 2027

La centrocampista dell'Italia Femminile Manuela Giugliano in vista della sfida contro la Danimarca di domani a Vicenza (ore 18:15) valida per le qualificazioni al Mondiale del 202 è intervenuta in conferenza stampa: "Mi soffermerei più sulle cose positive, non ho mai visto una Svezia chiudersi davanti alla propria, forse c'è stata troppa frenesia nell'andare a concludere e questo va cambiato perché contro la Danimarca, che è una squadra forte, dobbiamo cercare il risultato. L'Europeo è alle spalle, è iniziato un nuovo percorso e siamo consapevoli della nostra forza e questa prima sconfitta non cambia le nostre convinzioni".

"Si tratta di una pressione bella, tante ragazze vorrebbero giocare queste partite. E noi siamo contente di giocarle".

A Reggio abbiamo raggiunto un obiettivo importante, i tifosi ci hanno spinto fino in fondo per dare il massimo. Sono molto importanti, sono la parte in più del nostro percorso. E speriamo che al Menti ci sia ancora una crescita perché è un obiettivo che abbiamo dentro di noi

"Io non la vedrei come una sconfitta del calcio femminile che molti talenti vadano all'estero perché ci sono anche tante calciatrici estere che vengono in Serie A per farci crescere. Le ragazze che sono andate all'estero poi quando tornano qui portano esperienza e nuove visioni di gioco. Inoltre ci sono settori giovanili in grande crescita e credo che tutto questo faccia crescere tutto il movimento"