Roma, lesione parziale del menisco esterno per Dybala: stop di circa 5 settimane
Arrivano aggiornamenti relativi alle condizioni fisiche di Paulo Dybala, attaccante della Roma che è stato sottoposto oggi ad artroscopia diagnostica al ginocchio sinistro, dopo che tutti gli esami diagnostici precedenti non avevano evidenziato patologie.
La artroscopia ha evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno che è stata regolarizzata, con l'intervento effettuato dal professor Mariani a Villa Stuart. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane, con il rientro in campo che sarà dunque previsto per la metà di aprile, a poche settimane dalla fine della stagione.
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
