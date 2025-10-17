Il Milan perde Pulisic. Le parole di Conte, Chivu e Pioli: le top news delle ore 18

In giornata sono arrivati aggiornamenti sull'infortunio di Cristian Pulisic. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW la risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Stessi tempi di recupero. almeno per il prossimo check, di Adrien Rabiot, con Massimiliano Allegri che da questa sosta delle Nazionali ha perso dunque due calciatori molto importanti che potrebbero tornare a disposizione addirittura dopo la prossima sosta in programma a novembre. La speranza del Milan è che i due possano recuperare più in fretta ma la cosa non è cosa scontata.

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l'Inter, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle condizioni di Paulo Dybala e dalla sua possibile titolarità contro i nerazzurri: "Quello che sarà domani lo vedremo, le nostre soluzioni sono conosciute e non ci discosteremo da quelle. Con Dybala abbiamo fatto due buone settimane, a lui sono servite molto così come a Pellegrini e a tutti gli altri. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questi giorni, quelli rimasti qua sappiamo esattamente come stanno a differenza di quelli andati via con la Nazionale. L'incognita di ricominciare dopo la sosta è così per tutti".

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida alla Roma: "Thuram? Sta meglio, ha iniziato a correre piano piano e speriamo di averlo al più presto. Chi gioca con Lautaro? Chi ha detto che gioca lui? Ci sono tre attaccanti, vediamo domani chi scenderà in campo".

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Torino alla ripresa del campionato. La prima domanda, inevitabile, è rivolta ai giocatori rientrati dalle Nazionali e a quelli alle prese con gli infortuni: "Abbiamo ritrovato i nazionali, la maggior parte ha giocato entrambe le partite. Quando rientrano bisogna essere bravi a calibrare gli allenamenti ed il reinserimento in gruppo con l'idea di preparare la partita. Buongiorno è tornato in gruppo, ha già fatto 3-4 allenamenti con noi quindi è recuperato. Lo stesso posso dire per Politano. Rrahmani sta procedendo nella sua fase di recupero e sta andando abbastanza bene, poi c'è Lobotka che ha iniziato la fase di recupero".

In casa Fiorentina c'è grande attenzione alla situazione di Moise Kean, attaccante infortunatosi alla caviglia durante la sfida giocata dall'Italia contro l'Estonia. In conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan, il tecnico viola Stefano Pioli ha parlato delle condizioni del suo centravanti: "Moise ha lavorato i primi giorni fuori dalla squadra, soprattutto in piscina. Negli ultimi giorni poi è stato in campo e oggi parzialmente col resto del gruppo, abbiamo buone sensazioni ma abbiamo evitato cambi di direzione e contatti. Domani sarà l'allenamento decisivo, dove farà un po' di partita, calcerà in porta e farà cambi di direzione, quindi quello ci farà capire".