Bologna, differenziato per Rowe e altri tre. Cambiaghi va ko: starà ai box per 3-4 settimane

Il Bologna ha proseguito questa mattina la preparazione alla partita col Cagliari, valida per il 35° turno di Serie A, sostenendo un allenamento insieme ai ragazzi della Primavera. Lukasz Skorupski, Joao Mario, Jonathan Rowe e Thijs Dallinga hanno svolto una seduta differenziata.

I canali ufficiali del club rossoblù aggiungono anche che gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Cambiaghi hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.