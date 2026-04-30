Bologna, differenziato per Rowe e altri tre. Cambiaghi va ko: starà ai box per 3-4 settimane
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Il Bologna ha proseguito questa mattina la preparazione alla partita col Cagliari, valida per il 35° turno di Serie A, sostenendo un allenamento insieme ai ragazzi della Primavera. Lukasz Skorupski, Joao Mario, Jonathan Rowe e Thijs Dallinga hanno svolto una seduta differenziata.
I canali ufficiali del club rossoblù aggiungono anche che gli esami cui è stato sottoposto Nicolò Cambiaghi hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro, con tempi di recupero di 3-4 settimane.
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