Rivoluzione digitale a Roma contro il bagarinaggio: allo stadio solo con QR code

Chi frequenta l’Olimpico lo sa già, ma nella Capitale è iniziata una nuova era. Per assistere alle partite della Roma non servono più biglietti cartacei e non bastano nemmeno pdf stampati: oggi si entra allo stadio solo con un QR code salvato sul proprio smartphone. Un cambiamento che mette da parte la tradizione e segna una netta virata verso la tecnologia, con una spiegazione chiara.

Questa scelta, spiega la Repubblica nella sua edizione romana, non nasce soltanto dalla volontà di modernizzare l’esperienza dei tifosi. Alla base, infatti, c’è un piano preciso per contrastare il bagarinaggio, un fenomeno che continua a sottrarre posti e ricavi al club. La società giallorossa ha deciso di coinvolgere direttamente la propria tifoseria, invitandola a segnalare chi rivende biglietti al di fuori dei canali ufficiali. Solo a settembre sono già state inviate oltre 300 diffide a chi è stato sorpreso a piazzare tagliandi su piattaforme non autorizzate.

L’obiettivo è riportare la distribuzione dei biglietti entro un perimetro sicuro e controllato. In linea con le direttive FIFA e UEFA, il sistema digitale garantisce che ogni titolo sia unico e non duplicabile. Anche un semplice screenshot non vale più: non può essere condiviso né rivenduto. La svolta porta con sé anche vantaggi ambientali, ma soprattutto un rafforzamento della sicurezza. Chi acquista attraverso il sito ufficiale, l’app o la piattaforma abbonamenti ha la certezza di accedere senza rischi. Al contrario, chi prova a vendere o cedere biglietti per vie traverse riceverà, come detto, una diffida.