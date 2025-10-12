Torino, futuro con Simeone e Adams insieme? Cairo dà consigli: “Il 3-5-2 è il modulo ideale”

Insieme hanno contribuito al pareggio contro la Lazio, tra il gol di Giovanni Simeone in apertura e la rete di Ché Adams per il momentaneo 2-2. Ora, però, insieme potrebbero anche giocare, e pure con un minutaggio maggiore rispetto ai 53’ totalizzati nei primi due mesi di impegni ufficiali. Anche perché, fino ad oggi, per il tecnico Marco Baroni sono stati alternativi: compresa l’amichevole di Valencia e i due impegni di Coppa Italia, oltre alle prime tre giornate di campionato, l’argentino e lo scozzese si sono sempre “battuti il cinque” a bordocampo, più o meno a metà secondo tempo. Poi, nelle ultime settimane, la situazione è cambiata, con il record di 24 minuti insieme nella gara contro l’Atalanta, oltre ai 20 di Parma e ai 9 di Roma contro la Lazio. E adesso? Il presidente Urbano Cairo ha detto la sua, senza tanti giri di parole: “Forse il 3-5-2 può essere il modulo ideale, capace di garantire equilibrio tra solidità difensiva e spinta offensiva - ha dichiarato il patron del Toro in versione allenatore - ma sono certo che Baroni troverà la giusta quadratura, ha tutta la mia fiducia”.

Al Filadelfia, invece, il tecnico ci va con maggiore cautela: “Stiamo lavorando sulla compattezza e sull'identità, quando ce l'avremo Simeone e Adams potranno giocare insieme” continua a ripetere l’allenatore in più occasioni, anche se i due hanno già dimostrato di avere intesa. E, soprattutto, hanno aggiornato una statistica che stava diventando preoccupante: prima di Lazio-Toro, l’ultima volta che due attaccanti granata erano andati a segno nella stessa partita risaliva addirittura a un anno prima, al 2-3 di Verona del 20 settembre 2024 con Zapata e Sanabria (più Adams, quindi tutte e tre le punte a segno) a far esultare Paolo Vanoli. Ora Baroni riprenderà con gli esperimenti anche nel reparto avanzato, aspettando sempre il miglior Duvan.