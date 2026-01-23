Calcio italiano in lutto: addio a Giancarlo Cella. Vinse lo scudetto con l'Inter e allenò gli Inzaghi

Sì è spento all’età di 85 anni, nella sua Bobbio, in provincia di Piacenza, Giancarlo Cella, detto “Caje”, in carriera centrocampista e difensore, ma poi anche allenatore. Nato il 5 settembre 1940, in una famiglia di calciatori: suo fratello Albino lo è stato per lo più nelle serie minori, arrivando a debuttare in A proprio contro Giancarlo. Uberto, il loro padre, aveva invece giocato da attaccante nel Piacenza negli anni ’30.

Più luminosa la carriera di Giancarlo, duttile come pochi: iniziò da mezzala, chiuse da libero. Piacenza prima e ultima avventura della sua vita calcistica, nel mezzo anche il Torino (107 presenze e 6 gol dal 1960 al 1965, rimarrà la sua avventura più lunga e in quegli anni andò vicino alla convocazione per il mondiale '62, poi persa a causa di un infortunio al ginocchio), ma soprattutto Inter, con cui giocò dal 1968 al 1971, vincendo lo scudetto. Nove presenze con l’Italia Under-21, con cui nel 1959 conquistò i Giochi del Mediterraneo.

Appesi gli scarpini al chiodo, sempre con il Piacenza iniziò la carriera di allenatore, legata anche al settore giovanile e che lo portò anche all’Inter, come vice di Ilario Castagner nella stagione 1984/1985. Da responsabile del settore giovanile del Piacenza, incarico ricoperto dal 1989 al 1993, allenò sia Filippo che Simone Inzaghi.