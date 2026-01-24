Lutto nel mondo del calcio. È morto Giancarlo Cella: vinse lo Scudetto con l'Inter nel 1971

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giancarlo Cella, ex giocatore di Inter, Piacenza, Novara, Torino, Catania e Atalanta. L'ex difensore, che aveva iniziato la sua carriera come centrocampista, aveva 85 anni. Al suo attivo anche 9 presenze e 2 gol nella nazionale Under 21. Nel Toro il suo debutto in A, quella granata è stata la sua più lunga militanza (129 partite).

Il cordoglio del Torino.

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club partecipano con grande cordoglio al dolore della famiglia Cella nel ricordo di Giancarlo Cella, ex calciatore granata. Cella ha vestito la maglia del Toro nella stagione 1958-'59 e poi, dopo l'anno in prestito al Novara, dal 1960 al 1965, mettendosi in evidenza per le sue qualità tecniche e per il suo eclettismo. Dopo l’esperienza con il Catania e con l’Atalanta, nel 1968 il passaggio all’Inter dove ha contribuito alla vittoria dello scudetto nella stagione 1970-71. Nella storia del calcio resterà anche come uno dei pochissimi calciatori di movimento ad aver parato un calcio di rigore in Serie A: accadde il 5 marzo del 1961, in occasione di Bari-Torino, quando subentrò tra i pali all’espulso Lido Vieri e neutralizzò il penalty tirato da Erba. Agli affetti più cari, ai parenti e ai tantissimi amici l'affettuosa vicinanza e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata".

Il cordoglio dell'Atalanta.

"Atalanta in lutto, è scomparso Giancarlo Cella. Cella, di ruolo difensore, ha vestito la maglia atalantina per due stagioni, quelle 1966/67 e 1967/68, totalizzando 57 presenze. Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta l’Atalanta partecipano con profondo cordoglio al dolore dei familiari di Giancarlo Cella, ai quali rivolgono le più sincere e commosse condoglianze".

Il cordoglio dell'Inter.

"FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Cella, difensore che ha vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni, dal 1968 al 1971. Nato nel 1940 a Bobbio (Piacenza), approdò all'Inter nel 1968: nelle prime due stagioni giocò con regolarità al centro della difesa. Conquistò lo Scudetto del 1970/1971 disputando 6 partite in campionato. In totale con la maglia dell'Inter ha disputato 59 partite, segnando un gol, nel 1970 contro il Newcastle. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto".