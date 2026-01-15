TMW Calhanoglu e il Galatasaray: nessuna conferma, solo smentite. Resta all'Inter

Proseguono imperterriti i rumors da Istanbul nella giornata di oggi. Il Galatasaray, in Turchia accostato a numerosi obiettivi di mercato (ma come vi abbiamo racontato oggi, ancora sono top secret i nomi per il club turco, in Italia con la dirigenza), è stato segnalato nuovamente sulle tracce di Hakan Calhanoglu. Dopo verifiche incrociate, la situazione resta invariata.

Non ci sono stati incontri, e non ce ne sono in programma, tra la dirigenza del Galatasaray e quella dell'Inter. Non ci sarà un summit tra l'entourage del ragazzo e gli uomini mercato del club turco.

L'Inter considera Calha un giocatore al centro del progetto tattico di Christian Chivu e il turco, ora ai box per infortunio, pensa solo al recupero e alla stagione in nerazzurro.