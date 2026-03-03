Calhanoglu pronto a riprendersi l'Inter: il turco torna titolare 51 giorni dopo l'ultima volta

L'importanza di Hakan Calhanoglu per l'Inter è fuori discussione, ma ultimamente Cristian Chivu ha dovuto rinunciare al regista turco a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai box più del previsto e una ricaduta che, nel momento in cui era rientrato, lo ha fermato nuovamente. Oggi però torna titolare dopo quasi due mesi: l'ultima volta infatti era stata nel 2-2 contro il Napoli dell'11 gennaio, quando aveva segnato anche su calcio di rigore la rete del momentaneo vantaggio.

Il centrocampista nerazzurro tra le altre cose è stato assente in 4 delle 8 sconfitte stagionali dell'Inter, mentre contro il Liverpool è sceso in campo solo per 11 minuti. Un dato che testimonia una volta di più quanto il suo contributo non sia trascurabile. Zielinski ha interpretato nel migliore dei modi il ruolo, ma poter schierare tutti e due è certamente un lusso.

Stasera il polacco partirà dalla panchina, ma nel derby è probabile che siano entrambi titolari e questo potrebbe essere determinante. Le sue geometrie, i suoi lanci lunghi e i suoi tiri da fuori sono mancati all'Inter, che non ha comunque compiuto passi falsi in Italia, mentre in Europa averlo con il Bodo/Glimt avrebbe potuto forse cambiare un po' le cose.