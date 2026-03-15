Spalletti 'difende' Cambiaso dopo Udinese-Juventus: "Se non gira in campo, non gioca più"

La Juventus ieri sera si è imposta di misura sul campo dell'Udinese, con un 1-0 in favore della Vecchia Signora che è maturato grazie al gol segnato da Boga nel primo tempo. Tra i temi ai quali è stato sottoposto Luciano Spalletti, allenatore della Juve, nel post-partita anche la prestazione del suo laterale Andrea Cambiaso.

Dopo Udinese-Juventus a Spalletti, presentatosi per l'intervista in onda su Sky Sport, è stato chiesto dallo studio come giudicasse la tendenza di Cambiaso di andare alla ricerca di spazi da attaccare in campo con una certa libertà. Una domanda che gli è stata posta da un ex bianconero come Giancarlo Marocchi.

La risposta di Spalletti non è stata all'insegna della troppa diplomazia né della circumnavigazione sul tema. Ha infatti detto il tecnico della Juventus, di tutta risposta: "Se non va in giro per il campo non gioca più. Se dà retta a te (riferito all'interlocutore, appunto Marocchi, ndr) non gioca più. Gli conviene andare in giro per il campo, perché è bravo ad andare a fare il centrocampista".

La prestazione di Cambiaso in Udinese-Juventus 0-1 è stata giudicata sufficiente, nelle pagelle di TMW della partita. Voto 6 per l'esterno, con la seguente motivazione: "Vivace soprattutto nel primo tempo dove si sgancia e affonda verso l'area avversaria. Pecca solo in fase offensiva dove è poco preciso in appoggio".