Camolese: "Anche senza mercato estivo, la Lazio ha dei valori. Ed è destinata a migliorare"

L'allenatore Giancarlo Camolese è intervenuto a Radiosei per parlare delle ultime vicende di casa Lazio: "Da lontano ho visto un’alternanza di prestazioni. Credo che anche senza il mercato estivo, il gruppo al suo interno abbia dei valori. Credo che come altre squadre che non sono partite al 100%, è destinata a migliorare. Per provare a fare qualcosa di più, in termini di competitività, bisognerà attendere la prossima finestra di mercato".

Camolese scende poi nel dettaglio del rapporto che esiste tra un allenatore della prima squadra e lo staff medico: "Ci sono due aspetti da considerare. Magari per i medici un giocatore può essere disponibile, ma poi per essere disponibili per il campo poi serve più tempo. Penso ad esempio a chi subisce un intervento al crociato. Sarri è un ottimo tecnico poi servono altre componenti, la società è importantissima. Credo che Sarri sia in grado di migliorare la squadra".

In conclusione, a Camolese viene chiesto se veda il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri sereno o meno. Dice: "Difficile rispondere perché entriamo nel personale. Credo che Sarri abbia grande esperienza per gestire momenti difficili in una piazza come Roma".