Camolese: "Udinese tranquilla, ma 2-3 ko cambiano le carte in tavola. La Serie A è micidiale"

Giancarlo Camolese ha allenato in passato l'Udinese e sa come si vivono le cose da quelle parti. Nel corso della sua intervista al Messaggero Veneto ha difeso Kosta Runjaic, spiegando comunque che l'equilibrio tra bel gioco e risultati è l'obiettivo di tutti, ma che poi se uno non vince anche se diverte finisce per non soddisfare: "I bianconeri sono strutturati e solidi, sanno come mantenere la categoria".

Per trovare più continuità, Camolese suggerisce che serva sviluppare senso di appartenenza, cosa che a Udine è più difficile da fare per un motivo: "Ci sono molti stranieri e per l’allenatore è importante farsi capire bene. Comunicare bene e costruire una forte identità è un vantaggio fondamentale". I friulani non riescono a essere sempre cattivi allo stesso modo e talvolta finiscono per essere un po' superficiali in qualche atteggiamento.

In ogni caso, da qui a retrocedere il passo è lungo pure per Camolese: "Al momento la posizione in classifica dei bianconeri è rassicurante, ma il campionato è micidiale per tutti e si sta poco a rimediare due, tre sconfitte di fila che poi cambiano le carte in tavola e possono mandare in confusione". A dimostrarlo è il caso della Fiorentina, che è ultima contro qualsiasi tipo di pronostico che veniva fatto a inizio stagione: "Ovviamente il pericolo vale per tutti".