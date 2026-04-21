Cancellieri, che prova a Napoli. E ora insidia Isaksen: Lazio, i dubbi in vista dell'Atalanta

Le scelte di Maurizio Sarri per la semifinale di ritorno passano anche da un ballottaggio che può cambiare l’equilibrio offensivo. Sulla fascia destra del tridente il tecnico biancoceleste riflette tra Matteo Cancellieri e Gustav Isaksen, due opzioni diverse per caratteristiche e condizione. Il primo - si legge sul Corriere dello Sport - arriva da una prova convincente contro il Napoli: novanta minuti di intensità, gol e grande disponibilità anche in fase difensiva. Una prestazione completa, impreziosita dal contributo costante lungo tutta la gara e dalla partecipazione alle azioni più pericolose. Numeri e atteggiamento che potrebbero spingere Sarri a confermarlo dal primo minuto.

Dall’altra parte c’è Isaksen, rimasto a riposo nell’ultimo turno ma considerato inizialmente titolare designato. Il danese, però, paga ancora le scorie degli impegni con la nazionale. “I danesi sono rientrati distrutti dall’eliminazione”, aveva spiegato Sarri, riferendosi al contraccolpo psicofisico accusato dopo la delusione nei playoff.

Nonostante ciò, l’ex Midtjylland resta leggermente avanti nelle gerarchie, anche perché ha potuto recuperare energie. I due, peraltro, condividono lo stesso bottino stagionale in campionato, con quattro reti a testa. La decisione definitiva arriverà dopo la rifinitura, ma una cosa è certa: Sarri potrà contare su due alternative valide. E in una sfida così delicata, avere scelta è già un vantaggio.