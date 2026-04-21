Spezia, corsa salvezza senza tifosi: vietata la trasferta a Catanzaro. E forse anche a Pescara

Lo Spezia dovrà fare a meno dei suoi tifosi in due delle ultime tre gare di una stagione in cui si gioca la salvezza in Serie B: sia a Catanzaro sia a Pescara infatti la squadra di Luca D'Angelo con tutta probabilità non avrà al seguito i propri supporters. Nel caso della prossima sfida in Calabria questa è una certezza visto che il Viminale, attraverso l'Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, ha deciso di vietare la trasferta ai residenti nella provincia ligure a seguito degli incidenti avvenuti dopo la sconfitta nel derby contro la Carrarese e la contestazione fuori dal Centro Sportivo Ferdeghini del sei aprile scorso. Una notizia che era nell'aria e che è stata ufficializzata anche dal sito del club giallorosso.

"La società US Catanzaro 1929 che è attiva la vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro US CATANZARO – SPEZIA in programma alle ore 12:30 di sabato 25/04/2026, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valido quale 36^ giornata della Serie BKT 2025/26. - si legge infatti - Per la tifoseria ospite dello Spezia si specifica il DIVIETO DI VENDITA DEI TAGLIANDI AI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA".

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX anche per la trasferta di Pescara all'ultima giornata si andrà in questa direzione con gli Aquilotti che dunque potrebbero giocarsi la permanenza in Serie B in uno scontro diretto senza il supporto dei propri sostenitori.