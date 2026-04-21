Juventus, per Koopmeiners si torna a parlare di addio: l'agente alla Continassa per definirne il futuro

La Juventus sarà estremamente interessata a quello che accadrà nel prossimo Mondiale di USA, Messico e Canada, sperando nella valorizzazione massima dei propri talenti in uscita. E se Ronald Koeman decidesse di convocare Teun Koopmeiners nonostante un minutaggio sempre più asfittico con la maglia bianconera, gli occhi puntati sulle gare dell'Olanda non mancheranno.

Koopmeiners sacrificabile: la Juve ha bisogno di una cessione pre-giugno

Alla Juve farebbe comodo, altro che, se il centrocampista rilanciasse le sue quotazioni sul prestigioso palcoscenico del Mondiale, con la conseguente possibilità di facilitarne la cessione. Koopmeiners viene considerato “sacrificabile” sia sull’altare della sostenibilità economica (la Juve ha bisogno di una cessione pre-giugno per dare ossigeno al bilancio), sia su quello delle rotazioni di mercato per sistemare l’organico in ossequio ai desiderata del tecnico. Le due cose, di fatto, coincidono.

Ci sono due squadre estere sulle tracce dell'olandese

Non è un caso che proprio ieri sia stato avvistato alla Continassa il procuratore dell’olandese, Bart Baving, che sta evidentemente tirando le fila per definire il futuro del suo assistito. Al Manchester United sembrano disposti a scommettere su di lui, ma attenzione anche alla pista Galatasaray: il club turco è sempre più ambizioso e munifico, mette in evidenza l'edizione odierna di Tuttosport.