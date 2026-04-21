TMW Atalanta, è corsa a tre per Ederson: la richiesta è fra i 45 e i 50 milioni di euro

C'è una corsa a tre per Ederson. Oltre all'Atletico Madrid (come anticipato QUI) che avrebbe voluto fare un pacchetto due in uno con Ademola Lookman e che ha già un principio di accordo con il brasiliano, ci sono Manchester United - che dovrà sostituire il partente Casemiro - e l'Inter, che sta valutando con attenzione l'evoluzione della situazione, al netto delle situazioni di Zielinski, Diouf e Sucic, mentre Calhanoglu potrebbe rinnovare il proprio accordo con i nerazzurri.

La richiesta dell'Atalanta è però alta. Perché, nonostante un contratto in scadenza nel 2027, c'è l'intenzione di chiedere fra i 45 e i 50 milioni di euro e sperare di innescare un'asta fra le parti. Lo United (come anticipato QUI) si è mosso concretamente per capire i possibili contorni dell'operazione.

La sensazione è che Ederson saluterà in qualsiasi caso, ma probabilmente ci potrà essere uno sconto sul prezzo. Arrivando a 40 milioni di euro fra base fissa e bonus potrebbe esserci un accordo, anche se in questo momento l'Atletico Madrid è leggermente favorito, ma non ha ancora chiuso, al netto degli ottimi rapporti che ha con l'Atalanta dopo le ultime operazioni, fra Raspadori arrivato a Bergamo e Ruggeri finito in Spagna, con ottimi risultati.