Cannavaro CT dell'Uzbekistan, Gattuso scherza: "L'ho chiamato e gli ho detto..."

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso ha commentato così la notizia riguardante l'accordo tra Fabio Cannavaro e la federazione uzbeka. Il Pallone d'Oro 2006 è stato nominato CT dell'Uzbekistan, nazionale che a differenza dell'Italia ha già staccato il pass per il Mondiale: "L'ho chiamato e gli ho detto che culo che hai, bello e profumato e già al Mondiale. Io invece sto qui, in trincea".

Gattuso s'è poi espresso anche su Milan-Como, partita che ieri ha ricevuto l'ok dalla UEFA per essere disputata a Perth, in Australia: "E' il calcio moderno. Ci sono cifre importanti e le società giustamente ci pensano bene. Quando ti offrono cifre così importanti è giusto prenderle in considerazione. Sono cose a cui pensano i club, ma non la vedo come una cosa negativa".

I convocati di Gennaro Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele

Portieri - Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Roberto Piccoli (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).