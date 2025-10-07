TMW News Inter, la difesa di oggi e di domani. Torino, ostacolo Napoli

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati ancora sul campionato. L'Inter inizialmente al centro della discussione con una serie di considerazioni insieme ad Antonio Sabato ex calciatore nerazzurro e anche del Torino. La squadra di Chivu dopo un iniziale rodaggio pare ora essersi assestata su un buon rendimento e lo stesso tecnico ex Parma ha cominciato a lasciare la sua impronta. Alla ripresa, dopo la sosta per la nazionale arriverà peraltro arriverà la sfida contro la Roma. Un vero esame anche per i giallorossi che fin qui sono stati l'autentica sorpresa del campionato visto il primo posto che sono riusciti a conquistare e che adesso occupano insieme al Napoli. La squadra di Gasperini si sta caratterizzando per la grande solidità difensiva oltre per la capacità di stare dentro alla partita, come dimostrato domenica scorsa in occasione della gara del Franchi contro la Fiorentina (dopo essere andati sotto per il gol di Kean hanno avuto la forza di reagire e di ribalta l'incontro con le reti di Soulè e di Cristante). Ne parliamo anche con Marco Lanna, ex difensore tra le altre proprio della Roma.

Il Torino cerca di rialzarsi

La squadra di Marco Baroni è reduce dal pareggio contro la Lazio, all'Olimpico. Un risultato che ha lasciato molta amarezza considerato che la vittoria pareva ormai agguantata (il pari su rigre dei biancocelesti è arrivato su rigore a tempo scaduto per un'ingenuità clamorosa dei granata). Ora il Torino deve provare a riorganizzarsi e prepararsi al meglio per la sfida da cui è atteso alla ripresa del campionato, quella con il Napoli campione d'Italia.

