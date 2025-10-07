Sassuolo, Walukiewicz: "Gioco dove dice il mister. Possiamo fare un gran campionato"

Lunga intervista quella concessa da Sebastian Walukiewicz ai canali ufficiali del Sassuolo. Il difensore neroverdi si è raccontato fra il presente ed il passato soffermandosi anche sul suo nuovo allenatore, ovvero Fabio Grosso. Il calciatore polacco ha spiegato il rapporto con il suo nuovo allenatore sottolineando anche la capacità di adattarsi in campo alle richieste tattiche dell'ex difensore campione del mondo del 2006: "Con mister Grosso abbiamo parlato di cosa ha bisogno - ha dichiarato -. Nelle prime partite ho giocato come terzino. Naturalmente io sono un difensore centrale ma se il mister ha bisogno io sono sempre a disposizione".

Gli obiettivi?

"Spero che possiamo fare un grande campionato. Abbiamo iniziato male perché abbiamo perso le prime due partite ma il campionato è lungo, ci sono tanti giocatori nuovi e spero che troviamo la strada giusta. Possiamo fare ancora di più e spero che facciamo un grande campionato".

Il tuo arrivo in Italia?

"Quando sono arrivato in Italia non era facile perché ero giovane. Avevo 19 anni ed ero arrivato al Cagliari, una squadra con molta esperienza e i primi sei mesi sono stati in panchina ma non è mai facile. Piano piano ho lavorato e ho iniziato a giocare".

Leggi l'intervista a Sebastian Walukiewicz