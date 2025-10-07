Selvaggi: "Zaniolo ha peccato di superficialità. Quegli errori ti lavorano dentro"

Franco Selvaggi, ex attaccante dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero Veneto, nella quale ha parlato degli errori sottoporta dei friulani: "Se ci fosse un festival del gol mangiato i bianconeri lo avrebbero già vinto a mani basse. Indubbiamente il risultato è stato determinato dai due errori, ma guardando alle prestazioni il Cagliari si è ampiamente meritato il pareggio arrivato al termine di una partita molto tirata. Le due occasioni alla fine sono state colossali, e siamo tutti d’accordo nel riconoscerlo, ma sono state anche figlie di altrettanti svarioni rossoblù, così come il gol del pareggio di Kabasele".

Più grave il gol sbagliato da Bayo o quello da Zaniolo?

"Entrambi erano facili da fare e quindi resteranno due errori incredibili, ma con una matrice differente. Rivedendoli, credo che Zaniolo abbia peccato in superficialità per la troppa convinzione di metterla dentro, mentre Bayo è arrivato male con l’appoggio e invece di usare il destro avrebbe dovuto calciare di sinistro. Comunque, in carriera ne ho visti di errori simili, e uno anche peggiore dal mio ex compagno Pierino Prati che a Roma sbagliò un gol con i piedi sulla linea di porta. Insomma, ci può stare anche se sono errori che poi ti lavorano dentro".

Davis può essere sfruttato meglio?

"Decisamente. L’inglese è generoso, corre, lotta, sgomita e non si risparmia in nessun duello anche con due uomini addosso, ma viene troppo fuori area e quindi non può essere più incisivo di così quando arriva in zona gol. Credo che andrebbe portato più dentro l’area e servito di più anche dal fondo".