Capello su Inter-Juve: "Bastoni non deve comportarsi così, Chivu mi ha deluso profondamente"

Fabio Capello è stato l'allenatore della Juventus ai tempi di Calciopoli e oggi, dopo la sfida contro l'Inter, si è espresso così su La Gazzetta dello Sport: "[...] Del fattaccio di San Siro mi hanno colpito in particolare due cose. La prima: un giocatore come Bastoni, di livello internazionale e punto fermo della nostra Nazionale, non può e soprattutto non deve comportarsi così. È stato qualcosa di molto brutto per tutti coloro che amano il calcio vederlo ingannare l’arbitro con una palese simulazione, tra l’altro da ammonito e quindi rischiando a sua volta il secondo giallo".

Non è però l'unica che ha fatto storcere il naso a Capello: "[...] conosco molto bene Chivu, che è stato mio calciatore alla Roma, ma le sue parole nel dopo gara mi hanno profondamente deluso. Il tecnico nerazzurro non è stato coerente con quanto aveva detto alla vigilia e alla fine ha dato l’impressione di giustificare ciò che è successo. Più delle sue parole, però, contano le sue azioni. Chivu ha tolto Bastoni all’intervallo perché sapeva esattamente che avrebbe rischiato restando in campo, dopo il brutto gesto sul rosso a Kalulu. Mi sarei aspettato dichiarazioni di ben altro tono, soprattutto dopo una vittoria"

Capello poi sposta l'attenzione anche sulla Juventus: "[...] Se io fossi Luciano, direi ai miei di essere sulla strada giusta, perché i bianconeri hanno fatto una grande partita contro la prima della classe. Anzi, in casa della prima della classe. La prestazione, insomma, deve dare forza alla Signora. Anche perché giocare a Istanbul non è mai una passeggiata".