Fabio Gallo come Fabio Capello: la sua striscia di imbattibilità si ferma a 58 gare

Dal 26 settembre del 2024 al 15 febbraio del 2026. Tanto è durata la striscia di imbattibilità, ben 58 partite, di Fabio Gallo nel campionato di Serie C (senza dunque contare la Coppa Italia e la Supercoppa di categoria). La sconfitta di oggi contro l’Alcione Milano ha chiuso questo incredibile record che era rimasto fermo da oltre trent’anni quando fu un tecnico che successivamente ha scritto la storia del calcio italiano e non solo come Fabio Capello a raggiungerlo con il Milan degli invincibili nei primi anni ‘90 dello scorso secolo.

Un record iniziato con la Virtus Entella, che cadde appunto alla sesta giornata della passata stagione contro il Pescara, per poi iniziare una cavalcata inarrestabile fino alla promozione in Serie B e proseguito poi con il Vicenza che grazie a un passo insostenibile per le altre – 20 vittorie e sei pareggi prima di oggi – guida il Girone A con 16 punti di vantaggio sulla seconda e vede la promozione lì sullo sfondo.