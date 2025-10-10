Esclusiva TMW Capello: "Speriamo che Allegri riesca a svegliare Leao. La Roma con dei rinforzi..."

Dal Festival dello Sport, Fabio Capello ha parlato ai nostri taccuini delle prime giornate di campionato: "Dalla competitività assoluta da parte del Napoli, il ritorno dell'Inter come squadra, come fiducia all'allenatore e dal Milan che con due 'anzini' come Modric e Rabiot sta facendo di qualcosa veramente interessante: far capire ai giovani che con la qualità e la volontà si può andare lontano".

Leao deve farci capire chi è.

"Ha grandi doti, è che si perde durante la partita. Non è sempre dentro la gara, specialmente nella fase difensiva. Ha trovato un allenatore che sembra avergli messo le unghie addosso. Speriamo che non lo ferisca ma riesca a svegliarlo".

La Roma è da scudetto?

"Penso di sì. E' una squadra che ha giocatori di qualità come Soulé e Dybala e un allenatore che è un martello e sa dove vuole arrivare. Con dei rinforzi nei ruoli precisi potrebbe essere una delle sorprese".

Un attaccante?

"Non parlava di attaccanti ma di altre posizione. Un allenatore sa quale sia il potenziale davanti e sa dove rinforzarsi".

La Juventus?

"La Juventus secondo me non ha ancora l'equilibrio giusto e quel centrocampo che dia quella garanzia di essere forte quando si difende e in attacco quella fantasia che dà Modric, tanto per capirci. E' legata ai due esterni ma la cosa vera è che le punte non sono quelle che speravano avendo speso tanto".