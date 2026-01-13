Capello: "Milan all'opposto di Inter e Napoli, camminava. Così deve guardarsi dietro"

Fabio Capello è molto critico con il Milan dopo la prestazione che ha portato all'1-1 contro la Fiorentina. Il tecnico, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha spiegato che a suo avviso i rossoneri hanno giocato all'opposto di quello che hanno fatto Inter e Napoli: "Camminavano, gli altri correvano. Troppo lenti anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco. Tutto troppo elementare, quasi scolastico".

Per la lotta Scudetto serve altro e quindi Capello ha le idee chiare quando gli viene chiesto se il Diavolo contenderà alle altre il titolo fino alla fine: "Mi pare abbia rallentato dopo essere cresciuto parecchio nei primi mesi". L'allenatore dà dunque ragione ad Allegri e invita a fare attenzione a Roma e Juventus che stanno risalendo da dietro e che rischiano di mettere in serio pericolo il vero obiettivo del Milan, ovvero qualificarsi alla prossima Champions League.

Capello infine conclude parlando di Inter-Napoli, un match che ha definito con ritmi da Premier League. Tutte e due le squadre le ritiene superiori al Milan, che però in classifica ha comunque un punto in più dei campioni d'Italia in carica. Le coppe europee saranno un fattore, i rossoneri non le disputeranno e di conseguenza potranno trarne vantaggio: "Bisognerà vedere per che cosa…".