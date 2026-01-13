Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Capello: "Milan all'opposto di Inter e Napoli, camminava. Così deve guardarsi dietro"

Capello: "Milan all'opposto di Inter e Napoli, camminava. Così deve guardarsi dietro"TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 08:53Serie A
Alessio Del Lungo

Fabio Capello è molto critico con il Milan dopo la prestazione che ha portato all'1-1 contro la Fiorentina. Il tecnico, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha spiegato che a suo avviso i rossoneri hanno giocato all'opposto di quello che hanno fatto Inter e Napoli: "Camminavano, gli altri correvano. Troppo lenti anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco. Tutto troppo elementare, quasi scolastico".

Per la lotta Scudetto serve altro e quindi Capello ha le idee chiare quando gli viene chiesto se il Diavolo contenderà alle altre il titolo fino alla fine: "Mi pare abbia rallentato dopo essere cresciuto parecchio nei primi mesi". L'allenatore dà dunque ragione ad Allegri e invita a fare attenzione a Roma e Juventus che stanno risalendo da dietro e che rischiano di mettere in serio pericolo il vero obiettivo del Milan, ovvero qualificarsi alla prossima Champions League.

Capello infine conclude parlando di Inter-Napoli, un match che ha definito con ritmi da Premier League. Tutte e due le squadre le ritiene superiori al Milan, che però in classifica ha comunque un punto in più dei campioni d'Italia in carica. Le coppe europee saranno un fattore, i rossoneri non le disputeranno e di conseguenza potranno trarne vantaggio: "Bisognerà vedere per che cosa…".

Articoli correlati
Capello: "Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata... Capello: "Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata della Serie A"
L'ex arbitro Mazzoleni sulle parole di Capello: "L'AIA dovrebbe querelarlo" L'ex arbitro Mazzoleni sulle parole di Capello: "L'AIA dovrebbe querelarlo"
'Arbitri sono una mafia', Capello precisa 'frase decontestualizzata' 'Arbitri sono una mafia', Capello precisa 'frase decontestualizzata'
Altre notizie Serie A
Udinese, i tempi di recupero e quante partite salterà Zaniolo: arrivederci a febbraio... Udinese, i tempi di recupero e quante partite salterà Zaniolo: arrivederci a febbraio
Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i... Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i direttori lo sanno"
Il Torino lavora per riportare Castagne in Italia: il Fulham chiede 8-10 milioni... Il Torino lavora per riportare Castagne in Italia: il Fulham chiede 8-10 milioni di euro
Fiorentina, Richardson al Nizza per ora è congelato: cosa manca per la chiusura Fiorentina, Richardson al Nizza per ora è congelato: cosa manca per la chiusura
Obiettivo Mingueza per la Juventus. Ieri Ottolini era a Siviglia per osservarlo Obiettivo Mingueza per la Juventus. Ieri Ottolini era a Siviglia per osservarlo
Robinio Vaz sempre più vicino alla Roma: prima saluta il Marsiglia, poi cancella... Robinio Vaz sempre più vicino alla Roma: prima saluta il Marsiglia, poi cancella il post
Milan, valutazioni su Pavlovic in vista del Como. Intanto Allegri ritroverà due big... Milan, valutazioni su Pavlovic in vista del Como. Intanto Allegri ritroverà due big
Il Napoli ha l'anima di Conte. Ma ora l'allenatore rischia due giornate di squalifica... Il Napoli ha l'anima di Conte. Ma ora l'allenatore rischia due giornate di squalifica
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio
5 Il Parma torna su Adzic: il montenegrino però vorrebbe rimanere a Torino e giocarsi le sue carte
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma-Dragusin, l'affare (in prestito) col Tottenham può sbloccarsi a fine mese: il punto
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: +5 Juventus, -5 Napoli! Nessuno come il Como, +2 Inter
Immagine top news n.2 Stato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli
Immagine top news n.3 Terremoto al Real Madrid, già finita l'era Xabi Alonso. Si ripartirà da Arbeloa
Immagine top news n.4 Un giovane talento per Gasp: la Roma chiude per Robinio Vaz. E Raspadori si allontana
Immagine top news n.5 Juventus-Cremonese 5-0, le pagelle: McKennie incredibile jolly, David è rinato
Immagine top news n.6 Dalla Francia: accordo totale tra Roma e OM per Robinio Vaz, operazione da 25 milioni
Immagine top news n.7 Lotta al titolo, c'è anche la Juventus. Bianconeri travolgenti, è 5-0 alla Cremonese
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Repice: "Scudetto, lotta Inter-Napoli. Arbitri, il regolamento è sbagliato"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: “Il Girone C è avvincente, Casertana realtà solida. La tecnologia può solo migliorare”
Immagine news Serie A n.3 Scudetto, è solamente una lotta a due? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Richardson al Nizza per ora è congelato: cosa manca per la chiusura
Immagine news Serie A n.2 Obiettivo Mingueza per la Juventus. Ieri Ottolini era a Siviglia per osservarlo
Immagine news Serie A n.3 Robinio Vaz sempre più vicino alla Roma: prima saluta il Marsiglia, poi cancella il post
Immagine news Serie A n.4 Milan, valutazioni su Pavlovic in vista del Como. Intanto Allegri ritroverà due big
Immagine news Serie A n.5 Il Napoli ha l'anima di Conte. Ma ora l'allenatore rischia due giornate di squalifica
Immagine news Serie A n.6 Sliding doors: la strana storia di Bento e Leali, tutto in una sera. E il Genoa ora che fa?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lupo: "Il Palermo ha sprecato un'altra opportunità. Samp? Spero esca dalla crisi"
Immagine news Serie B n.2 Dopo Turicchia, un altro innesto per l'Entella: Cuppone atteso a Chiavari per le visite mediche
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Top11 del girone d'andata: dominano i giocatori di Frosinone e Venezia
Immagine news Serie B n.4 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.5 Buffon sulla crisi della Samp: “Fa male vederla in basso, ma la dirigenza ha le carte in regola”
Immagine news Serie B n.6 Luka Bogdan può tornare in Italia: quattro club di Serie B seguono il croato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: arrivano le 10 reti anche nel Girone A. Le fa Sipos del Lecco
Immagine news Serie C n.2 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.3 Serie C, la 21ª giornata va in archivio. Vicenza e Arezzo in fuga. Il Catania sorride
Immagine news Serie C n.4 La Vis Pesaro 'vola' in Etiopia: un pallone, una maglietta, un paio di scarpe… e tanti sorrisi
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Zonta: "L'anno giusto per il ritorno in B? Speriamo, ce lo meritiamo"
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Carfora: "Dura per tutti fare risultato a Caserta. Grande prestazione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Torino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Torino, i granata sognano il bis dopo il successo agli ottavi nel 2017
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
Immagine news Calcio femminile n.2 Supercoppa Women, la domenica speciale di 10 fan: Juventus-Roma vista da una prospettiva unica
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women, triplo prestito al Trastevere: salutano Vischi, Gianfico e Penzo
Immagine news Calcio femminile n.4 Stasera Juve-Cremonese allo Stadium: le Women presenti per festeggiare la Supercoppa
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa del Mondo per club Femminile: il Qatar vuole ospitare la prima edizione nel 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, Musumeci torna dal Catania per restare: "Pronta per il salto di qualità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)