Capello: "La Juve ha fatto una gara di qualità, oltre il risultato. Non c'è nessuno da criticare"

Sfiora l'impresa la Juventus, che chiude però il suo cammino europeo nella gara di ritorno di playoff di Champions League: i bianconeri battono il Galatasaray, ma a niente serve il 3-2 finale. Un risultato maturato dopo che la compagine di Spalletti aveva ribaltato il risultato dell'andata portando il confronto odierno ai tempi supplementari. Poi appunto fatali.

Questo, dagli studi di Sky Sport, il commento di Fabio Capello sul match: "È una Juve che ha fatto di tutto per passare il turno, tutti hanno lottato, peccato per come è andata perché qualcosa hanno peccato nei gol sbagliati, ma in 10 contro 11 si può perdere lucidità. Però ripeto, la Juve ha fatto una gara di qualità, una partita di squadra, non c'è nessuno da criticare".