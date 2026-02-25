Capello: "La Juve ha fatto una gara di qualità, oltre il risultato. Non c'è nessuno da criticare"
TUTTO mercato WEB
Sfiora l'impresa la Juventus, che chiude però il suo cammino europeo nella gara di ritorno di playoff di Champions League: i bianconeri battono il Galatasaray, ma a niente serve il 3-2 finale. Un risultato maturato dopo che la compagine di Spalletti aveva ribaltato il risultato dell'andata portando il confronto odierno ai tempi supplementari. Poi appunto fatali.
Questo, dagli studi di Sky Sport, il commento di Fabio Capello sul match: "È una Juve che ha fatto di tutto per passare il turno, tutti hanno lottato, peccato per come è andata perché qualcosa hanno peccato nei gol sbagliati, ma in 10 contro 11 si può perdere lucidità. Però ripeto, la Juve ha fatto una gara di qualità, una partita di squadra, non c'è nessuno da criticare".
Altre notizie Serie A
Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Chiellini: "Non dimentichiamo l'assenza di Vlahovic". E parla del suo futuro (e di quello di Spalletti)
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile