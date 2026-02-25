Capello: "Leao non è un centravanti. Perché Vergara ha giocato solo con gli infortuni?"
Fabio Capello è tornato a parlare come di consueto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport e lo ha fatto spiegando anche le difficoltà che sta incontrando ultimamente Rafael Leao nel Milan: "Semplicemente per me non è un centravanti". Il tecnico non prende in esame il numero di gol, ma il fatto che non riesce mai a essere un riferimento per i compagni e questo inevitabilmente pesa.
Capello si è interrogato pure su un tema che è sempre attuale nel calcio italiano, ovvero la valorizzazione dei giovani. L'ex Real Madrid, Milan, Roma e Juventus ha infatti chiesto provocatoriamente ai lettori come mai per vedere all'opera Vergara ci sia stato bisogno di tanti infortuni: "Conte comunque migliorerà la squadra appena recupererà pedine".
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l'unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
