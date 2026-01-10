Capello: "Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata della Serie A"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato delle difficoltà del Milan nel giocatore contro la così dette piccola. Difficoltà che, secondo il mister, si trovano nella "continuità nel gioco" che "non dipendano tanto dalle idee dell’allenatore, quanto dal livello e dalle caratteristiche dei giocatori".

"Ho sempre sostenuto che - prosegue - l’albero motore di una squadra sia la dorsale centrale composta da portiere-difensore centrale-regista-centravanti: l’Inter ne ha una di assoluto livello, il Napoli pure, il Milan molto meno". Un Milan quindi che dipende molto di più dai pochi singoli che fanno la differenza, sostiene Capello, e quando Modric si spegne un po’, la luce si fa fioca e ne risente tutta la squadra. "Più che sul gioco - sottolinea - Max può lavorare sull’aspetto psicologico, sulla mentalità. E magari cambiare qualcosina in alcuni momenti".

Venendo alla lotta scudetto, per l'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, l'Inter è la squadra più attrezzata della Serie A e lo si nota dal numero di gol realizzati, 40 in campionato mentre di tutte le altre compagini nessuno arriva a quota 30. "La differenza c’è e si vede - conclude Capello - perché il tecnico romeno può anche ruotare i suoi muomini senza perdere qualità, mentre i suoi colleghi no. Nemmeno Conte può farlo in toto al Napoli...".