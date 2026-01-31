Capello sul playoff di Champions: "La sfida più complicata l'andata della Juventus a Istanbul"

Per commentare i sorteggi del playoff di Champions League, a La Gazzetta dello Sport, è intervenuto il tecnico di lungo corso, oggi opinionista, Fabio Capello. Queste le sue parole iniziando dall’Inter che ha pescato il Bodo/Glimt: “Le vittorie contro Atletico Madrid e Manchester City hanno evidenziato come i norvegesi si esaltino quando affrontano una squadra più forte. Giocare sul sintetico, poi non è semplice e do molta importanza a questo aspetto. Il freddo non sarebbe una giustificazione, ma ciò non toglie che l’avversario non vada sottovalutato”.

La Juventus, invece, trova il Galatasaray che le evoca brutti ricordi: “Lì c’è un clima bollente e il Gala si trasforma quando gioca in casa. L’andata va presa con le molle, va giocata una partita vera”.

Infine l’Atalanta, che ha pescato il Borussia Dortmund: “È un incrocio non semplicissimo. Dopo la sconfitta contro l’Inter, avranno voglia di rivalsa e riprendere il cammino. Ad oggi, però, per me il famoso “Muro Giallo” non è potente come quello del Galatasaray. Tra tutti i sorteggi, io vedo più complessa l’andata Istanbul, mentre in generale è l’Atalanta ad avere l’avversaria più rognosa”.