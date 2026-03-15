Capello: "Milan, a Roma non sarà facile. Volata scudetto? Aspettiamo le prossime tre giornate"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha presentato il match fra Lazio e Milan. Una gara complicata per i rossoneri di Massimiliano Allegri perché "la squadra di Sarri di recente sta giocando con grande umiltà e ha pure buoni calciatori per colpire in ripartenza. Al Milan poi mancherà Rabiot…

E da chi è lecito aspettarsi qualcosa di più, Capello ha proseguito: "Più da Leao - ha proseguito -. Pulisic è tornato da poco e sta crescendo. Mentre il portoghese mi sembra abbia perso le sue caratteristiche migliori, cioè l’accelerazione e l’uno contro uno. Forse non sta ancora benissimo, ma nel derby non mi è piaciuto granché e quando ha avuto le occasioni per colpire, è stato insolitamente lento e si è fatto infastidire al momento di concludere a rete".

L'ex tecnico fra le altre di Milan, Roma e Juventus si è poi sbottonato su una possibile volata scudetto: "Aspettiamo le prossime tre giornate (ride ndr). L ’Inter avrà la Fiorentina in trasferta, quindi la Roma in casa e il Como fuori: tre squadre che hanno bisogno di punti e difficili da affrontare. Se Chivu lasciasse altri punti per strada e, al contempo, il Milan dovesse fare bottino pieno…".