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Caprile non passa inosservato neppure all'estero: anche la Premier sul portiere del Cagliari

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 14:53Serie A
16.10.2026 14:53Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Le prestazioni di Elia Caprile con la maglia del Cagliari non stanno passando inosservate, neppure oltre i confini italiani. Come riportato da L’Unione Sarda, il portiere rossoblù avrebbe attirato l’interesse di diversi club, con alcune società di Premier League particolarmente attente alla sua crescita. L’estremo difensore si sta confermando uno dei protagonisti della formazione di Fabio Pisacane, offrendo un contributo importante all’avvio di stagione dei sardi. Un rendimento che alimenta le attenzioni del mercato e che potrebbe tradursi in nuove manifestazioni d’interesse già a gennaio.

Cagliari, la posizione è chiara: niente cessione a gennaio

Nonostante le sirene provenienti dall’estero, il Cagliari non sembra intenzionato a privarsi del proprio numero uno durante la stagione. La volontà della società, secondo il quotidiano sardo, è quella di proseguire il campionato con Caprile tra i pali, rimandando eventuali valutazioni sul futuro alla prossima estate. Una linea che troverebbe d’accordo anche il giocatore, intenzionato a portare avanti il percorso intrapreso in Sardegna e a contribuire agli obiettivi della squadra. Anche di fronte a eventuali offerte importanti, dunque, la finestra invernale non dovrebbe modificare gli attuali programmi.

Obiettivo continuità, con uno sguardo alla Nazionale

Il presente di Caprile resta legato al Cagliari, protagonista di un avvio di campionato che ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente rossoblù. Parallelamente, il portiere continua a inseguire anche la possibilità di conquistare spazio in Nazionale. La mancata partecipazione alle competizioni europee del club potrebbe rappresentare un fattore nella corsa alle convocazioni, sebbene non vi siano conferme ufficiali in tal senso. Per il momento, la priorità resta il campo: continuare a offrire prestazioni convincenti e consolidare il proprio valore. Il mercato, almeno fino all’estate, può aspettare.

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