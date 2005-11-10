Torino, storico tris di vittorie consecutive: Monza ko 3-2, Juric cade contro il suo passato

Il Torino di Abate non si ferma più e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato, superando il Monza di Juric per 3-2 al termine di una partita ricca di occasioni e colpi di scena. Dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccare il risultato è Fitz-Jim al 40’, bravo a sfruttare il recupero palla di Simeone su errore in disimpegno di Ondoa. I granata vanno così al riposo in vantaggio, ma al rientro dagli spogliatoi devono fare i conti con la reazione brianzola.

Varela aggancia Raimondo, ma Belghali si inventa l'eurogol del 2-1

Pronti-via nella ripresa e la squadra di Juric trova subito il pareggio: al 48’ il solito Varela approfitta di un altro errore difensivo, questa volta di Comuzzo, e supera Perri con un delicato tocco sotto. Per l'attaccante portoghese è il settimo centro in Serie A, un bottino che gli permette di agganciare Raimondo in vetta alla classifica marcatori di Serie A. Il Monza ritrova fiducia, ma il Torino risponde già al 62’ con Belghali, autore di una splendida giocata personale conclusa con un destro a giro nell'angolino.

Vlasic chiude i conti, l'autogol di Patterson arriva troppo tardi

A chiudere definitivamente i conti ci pensa Vlasic al 74’: un pallone deviato dalla difesa biancorossa finisce sui suoi piedi in area e il croato scarica una conclusione potente sotto la traversa per il 3-1. Nel finale il Monza prova nuovamente a rientrare in partita, ma l'autogol di Patterson su cross di Ngonge dalla destra arriva davvero troppo tardi (94'). I granata allungano così la loro striscia positiva a tre partite e confermano il momento di grande fiducia, attualmente al settimo posto in classifica con 13 punti.

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