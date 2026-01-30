Carboni: "Ho visto diverse partite del Parma. Conosco Valenti, ma non ci siamo sentiti"

Franco Carboni, esterno classe 2003 di proprietà dell'Inter, ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi come nuovo rinforzo del Parma, che lo ha preso in prestito: "Ho visto delle partite. Mi piace come giocano, una squadra giovane che si difende bene e con grandi giocatori giovani che possono fare molto bene. Sono molto contento di arrivare in questa società. Ringrazio per la fiducia. Gli obiettivi personali sono crescere e imparare, essere pronto per giocare. La squadra è raggiungere l'obiettivo della salvezza".

Cosa pensa della salvezza?

"Penso che l'obiettivo è la salvezza e si può raggiungere tranquillamente. Pensiamo partita dopo partita per fare il meglio".

Ha parlato con qualcuno degli argentini?

"Conoscevo solo Valenti, che giocava dove giocavo io da piccolo. Non l'ho sentito prima di arrivare. Ma sono tutti molto bravi".