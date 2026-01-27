Empoli, Carboni risolve il prestito. Ad attenderlo c'è il Parma e la Serie A
Si separano dopo appena metà stagione le strade dell'Empoli e di Franco Carboni.
Stando a quanto riportato da SkySport il terzino sinistro classe 2003 risolverà il suo prestito con il club toscano per far rientro all'Inter. Ma non per molto.
Ad attendere l'argentino c'è, infatti, un'altra squadra di Serie A: il Parma di Carlos Cuesta che lo attende in città già nella serata di oggi. Anche questo sarà un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto.
Carboni (22) chiude, dunque, la sua avventura al 'Castellani' con 19 presenze fra Serie B e Coppa Italia.
