Ecco il primo annuncio di giornata del Parma. Preso Carboni dall'Empoli via Inter
Ecco il primo annuncio ufficiale di giornata del Parma, che annuncia l'acquisizione di Franco Carboni, terzino sinistro classe 2003 di proprietà dell'Inter che aveva iniziato la stagione con l'Empoli in Serie B.
Il Parma ha reso noto di aver acquistato Carboni, fratello maggiore di Valentin, con una nota ufficiale: "Parma Calcio annuncia di aver raggiunto l’accordo con Football Club Internazionale Milano per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di opzione del calciatore Franco Ezequiel Carboni".
Prosegue e conclude il comunicato del Parma, presentando la figura di Carboni: "Dopo essere cresciuto nel Settore Giovanile del Club Atlético Lanús e del Catania FC, Franco Ezequiel, nato a Buenos Aires (Argentina) il 4 aprile 2003, diventa un calciatore nerazzurro nel gennaio 2020. Comincia nel Settore Giovanile, si consolida con la vittoria del campionato Primavera nel 2021/22, disputando anche delle presenze in Youth League. Poi il trasferimento al Cagliari, con cui esordisce in Serie B, il debutto in Serie A con il Monza nel match con il Milan, il ritorno in Serie B alla Ternana, dove realizzerà il suo primo gol da professionista. Poi l’approdo al Venezia, nel campionato scorso, in Serie A. Da questa stagione, invece, ha raccolto 19 presenze (di cui 2 in Coppa Italia) con la maglia dell’Empoli, in Serie B. Benvenuto in gialloblu, Franco Ezequiel!".