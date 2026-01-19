Cardinale vuole un Milan tutto suo: il piano della società per il 2026

Il Milan vince ancora e si riporta a sole tre lunghezze dalla capolista Inter: con il successo di misura raccolto sul campo del Lecce grazie alla rete di Niclas Fullkrug i rossoneri si sono portati a quota 46 punti (l'Inter è a 49, il Napoli insegue a 43). La squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato in particolare una continuità di risultati invidiabile da quel sorprendente ko di inizio stagione contro la Cremonese, a San Siro.

Dopo quell'1-2 contro i grigiorossi infatti Maignan e compagni. pur incappando in qualche frenata con le squadre medio-piccole in particolare, hanno messo in fila ben 20 risultati utili consecutivi. Ed in questo momento possono godere anche di un calendario che torna a normalizzarsi, a livello di numero di impegni da affrontare. Nello stesso periodo nel quale le rivali, Inter, Napoli, Juventus e Roma, tornano invece a dover correre su più fronti, con gli impegni europei in arrivo.

Intanto prosegue anche fuori dal campo il programma della società alla ricerca di porre basi ancora più solide sul futuro. Come riporta il Corriere dello Sport infatti Gerry Cardinale è ancora alla ricerca di nuovi investitori. L'obiettivo? Estinguere il debito che c'è ancora con Elliott entro il 2026, con all'orizzonte la prospettiva di prendere il controllo totale del club rossonero. Eventualmente poi inserendo nuove figure all’interno dell’organigramma del club.