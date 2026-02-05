Carnevali: "Bakola è davvero forte, ci sarà utile. Muharemovic ha la testa da grande squadra"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport del mercato di gennaio condotto dal club emiliano, che ha portato in neroverde e a disposizione di Grosso anche il gioiellino di scuola Marsiglia Darryl Bakola, in una operazione conclusa nelle ultime ore del calciomercato: "Crediamo sia davvero forte: è molto giovane ma ha già una discreta esperienza. L’idea è che maturi in questi mesi e sia già utile dalla prossima stagione".

A Bakola si arriva - spiega Carnevali - con un lavoro di gruppo ai cui vertici ci sono, oltre all'ad stesso, il ds Francesco Palmieri e il responsabile scouting Davide Cangini. Un osservatore ha segnalato questo ragazzo e il gruppo è andato a vederlo dal vivo alcune volte. Una volta studiate le sue prestazioni pure con i match analyst lo stesso Carnevali racconta di essere partito per la Francia per parlarne direttamente con lui. Sottolinea l'importanza di valutare anche la persona, non solo il calciatore.

A gennaio ha anticipato una parte del mercato estivo. Pedro Felipe è il nuovo Muharemovic?

"Speriamo. Quest’operazione è stata un’opportunità per il Sassuolo, per la Juve e per Pedro Felipe. Muharemovic ha la testa da grande squadra, non solo le qualità. È serio e ambizioso".