Sassuolo quasi salvo, Carnevali: "Grande merito di Grosso, è destinato ad un top club"

Simone Lorini
Oggi alle 11:20Serie A
Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport alla luce di una classifica che vede la sua squadra molto in alto e da neopromossa: "Ero fiducioso perché sapevamo di aver allestito una squadra competitiva e di avere un ottimo allenatore. Gran parte del merito è di Grosso: è destinato a finire in un top club. L'obiettivo è portare avanti la nostra filosofia. Cioè mantenere la categoria, crescere i giovani, venderli, rispettare la sostenibilità. Detto ciò, non ci poniamo limiti".

Siete stati a lungo la rampa di lancio di tanti italiani. Adesso i titolari sono tutti stranieri, tranne Berardi e Pinamonti. Perché?
"C’è la concorrenza delle seconde squadre: chi ha un prospetto di buon livello può testarlo in quel contesto. E per un giovane interessante vengono chieste cifre assurde. Un ragazzo discreto della Primavera può costare 5-6 milioni. Per il corrispettivo italiano di Bakola mica mi bastano 10 milioni".

