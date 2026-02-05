Carnevali: "Se arrivasse un’offerta da un club che gioca per lo Scudetto sarei in difficoltà"

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport del proprio ruolo senza però escludere una possibile nuova avventura. Questa la spiegazione sul suo ruolo in neroverde: "Mi piace occuparmi di tutto, tenere alta la soglia dell’attenzione di ogni dipendente, stare vicino a chi vive un momento particolare. Qui ragioniamo così e mi piace molto. Se arrivasse un’offerta da un club che gioca per lo Scudetto, mi renderebbe orgoglioso perché sarebbe un riconoscimento al mio lavoro, ma sarei in difficoltà perché al Sassuolo sto benissimo".

L'ad ha poi spiegato di aver incontrato, martedì, a mercato chiuso, la famiglia Squinzi: erano curiosi di sapere come fossero stati scelti i giocatori e come si fosse arrivati al prezzo d’acquisto. Carnevali ha spiegato di non avere limiti di spesa oltre cui serve un’autorizzazione, ma che poi tocca a lui far quadrare i conti. Sente comunque grande fiducia e l'obbligo di ripagarla".