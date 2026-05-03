Carnevali: "Koné ha richieste dall'estero, non ne ho parlato né col Milan né con l'Inter"

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ai microfoni di Dazn ha presentato così il match contro il Milan: “Non è un bel segnale che un ruolo come il mio stia venendo a mancare, il tempo passa e cambiano le competenze in una società. Sono felice, però, di essere qui, di interpretare questa posizione: nel calcio servono competenze, visione globale, prospettive. Nel nostro sistema devono esserci persone che conoscono la materia, per evitare figuracce”.

Si avvicina il mercato: derby milanese per Koné?

"Non ho parlato né con il Milan e né con l'Inter. Abbiamo qualche richiesta da club stranieri, ha vetrina internazionale perché è un calciatore dal grande valore. L'importante è cercare la soluzione migliore per lui e per noi".

L'unione d'intenti con il mister fa la differenza. Si andrà avanti con Grosso?

"Credo che tutti faremo le valutazioni, le cose nel calcio cambiano anche rapidamente. Ha un altro anno di contratto con noi, sta bene e ha fatto un ottimo lavoro. Questa è una piazza che può aiutarlo a crescere ancora, ma non mi sorprenderebbe se un grosso club venisse a chiedercelo. Nel caso ci siederemo al tavolo con lui".