TMW Laurienté, l'annata della consacrazione. Dopo che Carnevali l'aveva già venduto

Lo scorso 18 luglio l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si esprimeva così su Armand Laurienté: "Sarà una stagione difficile. L'uscita di Laurienté ci porta circa 20 milioni di euro, cifra che ci permetterà di fare investimenti utili per poter affrontare il campionato. La sua cessione è quasi fatta. Il giocatore sta andando a fare le visite, noi abbiamo già raggiunto l'accordo col Sunderland. Siamo nella fase conclusiva, penso che domani o domenica ufficializzeremo tutto". L'ufficialità poi non arriverà mai, anche se effettivamente in quelle ore il giocatore partirà alla volta dell'Inghilterra. Il Sunderland infatti dopo aver fatto svolgere le visite mediche al calciatore fece saltare tutto perché non portò a termine l'accordo con Laurienté e col suo entourage. Decise di non assecondare le richieste del calciatore francese e di rispedirlo in Emilia quando tutto era pronto per le firme.

Laurienté il 20 luglio era già di rientro in Italia. A posteriori, la miglior notizia possibile per Fabio Grosso e per un Sassuolo che è una delle migliori sorprese di questo campionato e che ieri ha battuto con merito il Milan. Con un gol e un assist l'attaccante francese è stato il migliore in campo al Mapei Stadium contro i rossoneri, una prestazione da otto in pagella per un calciatore che a 27 anni sembra aver raggiunto la sua definitiva consacrazione. E' pronto per un top club.

Laurienté quest'anno ha realizzato sei gol in campionato e ancor più assist vincenti. E' uno dei segreti del Sassuolo, uno dei migliori esterni offensivi dell'intero campionato e l'impressione è che il mancato trasferimento della scorsa estate sia stato solo rimandato di dodici mesi col prezzo che anche la prossima estate dovrebbe aggirarsi sui venti milioni di euro.