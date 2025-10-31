Il tatuaggio di Spalletti, Cassano: "Tutte cag**e, se vincerà con la Juve ne farà un altro"

Continua a far discutere la scelta di Luciano Spalletti di allenare la Juventus: i suoi ex tifosi al Napoli in particolare non sembrano aver gradito il suo passaggio agli storici rivali.

L'ex attaccante Antonio Cassano dal podcast di "Viva el futbol" ha detto la sua in merito, come sempre senza troppi peli sulla lingua: "Il tatuaggio del Napoli e il suo passato con gli azzurri? Sono tutte cagate. Al Napoli tifava Napoli, alla Juve tiferà Juve. E quando affronterà gli azzurri cercherà di vincere 3-0".

Fantantonio poi riflette: "Vorrei fare una domanda a tutte le persone in Italia. Se voi tifate una squadra e vostro figlio avesse la fortuna di essere scelto da un altro club, cosa fareste? Tutti risponderebbero: 'Tiferei contro la mia squadra e a favore di mio figlio'. Che discorsi sono?

Infine aggiunge: "Ora Spalletti allena la Juve e tiferà Juve, è un lavoro. Io sono sempre stato tifoso dell'Inter, ho giocato nel Milan e ho sempre fatto gol all'Inter. Cercavo di dargli 3-4 gol, e allora? Ho vinto lo scudetto con il Milan e in quel momento tifavo Milan. Poi sono andato all'Inter e in quel caso oltre ad amare il club ero anche tifoso. Uno può essere tifoso fino ad un certo punto, poi però c'è un lavoro. Spalletti ha il tatuaggio del Napoli e continuerà ad averlo orgogliosamente. Poi se vincerà con la Juventus se ne farà un altro, sull'altro braccio".