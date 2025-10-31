Cassano ci va giù pesante con Allegri: "Detesta fare la partita, non capisco perché alleni"

L'ex attaccante Antonio Cassano, intervenuto nel suo consueto podcast con Adani e Ventola, ha parlato di Milan-Roma in programma domenica e, più precisamente, di mister Allegri. Queste le sue dichiarazioni:

"Milan-Roma vi anticipo già come può andare a finire: una squadra tenterà di giocare, giocare uomo a uomo, eccetera, che sarà la Roma, e il Milan potrà ripartire qualche volta. Il Diavolo si metterà baracca e baracconi dietro. Non aspettatevi che il Milan faccia la partita perché il Milan non la farà, non l'ha mai fatta, perché questo allenatore detesta proprio fare la partita. Se voi fate caso alla più grande presa per il c***o, fateci caso, in conferenza stampa pre-partita e subito dopo nella conferenza post-partita, Allegri dice sempre che bisogna giocare tecnicamente. Io lo sento da 15 anni, è una presa per il c***o. Dice sempre: 'Noi dobbiamo giocare bene tecnicamente'. Ma per giocare bene tecnicamente o hai Messi, che possono allenarlo tutti... Se hai una squadra che non è forte ma non è scarsa del tutto, vuoi dargli un'idea, vuoi dargli qualche opzione, qualche soluzione.

Poi lui dice che non ha mai visto un allenatore vincere con dei giocatori scarsi, io voglio dirgli che io non ho mai visto un allenatore come lui, e non capisco perché deve allenare. Continua a dire di giocare tecnicamente, ma lui non fa giocare la squadra bene tecnicamente perché gioca con tutti dietro la linea della palla. Io veramente voglio fare i complimenti a Modric: mai visto recuperare così tanti palloni, poverino fa la sponda da una parte all'altra, sembra il vecchio Makelelè. La stampa poi, che è a favore di Allegri, con qualcuno se la deve prendere e se la prende con Gimenez. Allegri ha avuto fortuna che, se Pulisic non gli vince quelle 3/4 partite, voglio vedere dove stava".